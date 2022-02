Guerre en Ukraine : les Niçois s'inquiètent de ne plus voir les Russes

Hôtels ou restaurants, une clientèle au fort pouvoir d'achat qui avait ses habitudes à Nice, car il existe des liens forts historiques entre la Côte d’Azur et la Russie. Mais depuis huit ans déjà, la fréquentation russe est en baisse. Les douze vols quotidiens entre Nice, Moscou et Saint-Pétersbourg sont suspendus. L'espoir d'une reprise d'après-Covid qui aurait incité les Russes à voyager s'éloigne un peu plus chaque jour.