Guerre en Ukraine : selon Pascal Perri, les Français les plus aisés devront "se serrer la ceinture"

Face à cette crise, il faudra aider les familles les plus modestes. La France, qui accuse déjà une dette de 113% du PIB à l'issue de la crise sanitaire, devra encore faire face à "des dépenses nouvelles", insiste l'économiste. "Il faudra qu'on soutienne l'effort de dépense, les ménages, les entreprises."

"Mon parti pris", explique-t-il, "c'est de dire aux classes moyennes et supérieures qu'on va être obligé de se serrer la ceinture". "Si on engage de l’argent public, on devra le faire pour les gens en difficulté, pas pour les gens comme moi. On va se serrer la ceinture, on partira moins en vacances, on va moins financer nos loisirs, on va accepter de payer l’essence plus chère [...] Il faudra accepter une réduction de notre niveau de vie. Les Français qui gagnent bien leur vie vont devoir arbitrer leurs dépenses."

"On ne touche pas aux impôts, on ne baisse plus les impôts", conclut Pascal Perri.