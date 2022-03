Bruno Le Maire le compare à l'actuelle crise énergétique : retour sur le choc pétrolier de 1973

Face à l'urgence de la situation, des mesures de rationnement sont également prônées. En France, la publicité lumineuse est interdite, tout comme l'éclairage des vitrines et des bureaux inoccupés entre 22 heures et 7 heures du matin. Les émissions de télévision se terminent à 23 heures, sauf les soirs de week-end et les jours de fêtes. La température dans les bâtiments publics ne doit pas dépasser les 20 °C et la vitesse sur l'autoroute est limitée.

En général, une sensibilisation du public est faite concernant le gaspillage énergétique. Cela va amener à la mise en place en 1976 du changement d'heure afin de limiter la facture énergétique liée à l'éclairage artificiel. Cette politique permet alors de mieux faire correspondre les heures d'activités avec les heures d'ensoleillement.