En cas de coupure de gaz par la Russie, quelles conséquences pour la France ?

Leur remplissage a d'ailleurs démarré plus tôt que d'habitude, cette année, signe de cette volonté à se préparer à toute éventualité. "Les stockages doivent être fortement remplis. Nous devons nous préparer à un arrêt pour l'hiver prochain, et donc disposer de stocks bien pleins, à plus de 90%, pour être en capacité de passer l'hiver à peu près tranquillement", détaille Thierry Bros, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions énergétiques.

En cas de crise, la France a également prévu d'augmenter ses importations auprès de ses autres fournisseurs. De nouveaux accords ont même été signés avec les États-Unis pour importer du gaz liquéfié, transporté par bateau.