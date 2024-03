VIDÉO - La France est-elle passée en économie de guerre ? La mise au point de François Lenglet

Le ton n’en finit pas de monter entre Vladimir Poutine et les Occidentaux, à commencer par Emmanuel Macron. On observe qu’avec le durcissement du conflit avec la Russie, le gouvernement commence à réfléchir autrement. Notre économie va-t-elle être davantage concentrée vers la guerre ?

Il est vrai que le secteur industriel de l’armement – 4000 entreprises en France – produit à des cadences inhabituelles. MBDA, fabricant de missile, a ainsi doublé ses commandes en 2023, à 10 milliards. Mais les difficultés sont considérables. On manque de poudre pour les obus, et de matière première pour la poudre, car la Chine a interrompu ses livraisons. Les banques rechignent à financer le secteur, mal jugé par leurs actionnaires. Et ce n’est pas propre à la France. En Bavière, l’usine fabriquant le missile Taurus est à l’arrêt depuis 2019.

D’une guerre des stocks à une guerre de la production

Or, le redémarrage de notre base industrielle est vital pour l’Ukraine. Car on est passé d’une guerre des stocks à une guerre de la production. Et la Russie est en avance. D’où les efforts de la Commission européenne pour doubler le nombre d’obus livrés à Kiev, passé à un million par an – la France n’en a fourni que 3%. Et doubler encore cette année, sur le modèle de ce qui avait été fait pour les vaccins Covid.

Pour faire plus, il faut plus d’argent. La Russie dépense 6% de son PIB en armes, l’Europe est au mieux à 2%. Mais sommes-nous prêts à des coupes budgétaires pour contrer la Russie ? À tailler dans l’État-providence ? Nous avions oublié que la sécurité a un prix. La guerre d’Ukraine nous le rappelle.