Le prix de gros du gaz en Europe cinq fois moins cher qu'en août, une bonne nouvelle ?

Mais les prix repartent à la baisse aujourd'hui grâce aux réserves remplies à ras bord l'été dernier par l'Europe. L'automne a ensuite été très doux, et les ménages et entreprises ont volontairement réduit leur consommation : les Européens ont nettement moins brûlé de gaz dans leurs chaudières. Les stocks restent donc très confortables pour un début d'année. Leur taux de remplissage s'élevait lundi à 83,3% en Europe, 84% en France et 90% en Allemagne, selon Gas Infrastructure Europe.

Par ailleurs, cette chute des prix se répercute aussi sur les tarifs de l'électricité, car de nombreuses centrales européennes brûlent du gaz pour produire de l'électricité. En France, le prix de l'électricité de gros pour livraison en 2023, qui avait dépassé les 1000 euros/MWh fin août, est tombé à 240 euros vendredi, au plus bas depuis avril.