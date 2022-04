Hausse des prix de l’énergie : ces commerçants qui baissent leur marge

Les clients ne se rendent pas forcément compte, mais le pain qu’ils achètent coûte de plus en plus cher à produire. La raison est simple : la facture de l’énergie flambe avec une hausse de 28% sur un an. Une facture qui se répercute, par exemple, sur l'utilisation d'un four électrique et au gaz, incontournable pour fabriquer du pain.