Hausse des charges : la détresse des éleveurs de porc

Dans cette exploitation de Mayenne, ces porcelets n'ont que quelques heures et déjà, Odile Saudrais les examine. Elle et son mari, Thierry Saudrais, élèvent des porcs depuis plus de 30 ans. Entre la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, ils subissent l'explosion des coûts de l'énergie et la flambée des prix des aliments pour leurs 4 000 animaux.