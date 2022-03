Hausse des prix de l’énergie : ces communes qui se chauffent à moindre coût

À Esquéhéries (Aisne), on compte 900 habitants, et entre autres, une mairie, une école et une salle des fêtes. Depuis 2010, tous ces bâtiments communaux sont chauffés grâce aux bois déchiquetés. Un système qui a permis de réaliser d'importantes économies pour la commune. "Au fuel, nous étions à 13.000 euros. Aujourd'hui, nous sommes à 4800 euros", confie le maire.

Fini le fuel, ce sont les bocages de la Thiérache qui fournissent leur énergie. Les haies, qui parcellent les paysages, sont entretenues par les agriculteurs qui broient le bois et le livrent dans un rayon de cinq kilomètres. C'est une technique à la fois économique et écologique.