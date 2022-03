Hausse des prix de l'énergie : faut-il taxer les superprofits des grands groupes pétroliers ?

Ils affichent des résultats exceptionnels, avec 14 milliards d'euros de bénéfices nets pour Total Énergies en 2021 et 3,7 milliards pour Engie. Et nous ne parlons que de groupes français. Au niveau mondial, les profits générés par la flambée des prix du pétrole et du gaz s'élèvent à 180 milliards d'euros. Alors, faut-il taxer ces supers profits ? La question divise les candidats à l'élection présidentielle et leurs soutiens.