Hausse des prix du carburant : les pêcheurs à quai ?

Contrairement à David, d'autres sont à quai depuis plusieurs jours. Gros consommateurs de carburant, la plupart des chalutiers de Lorient ne sortent plus. L'Oural est l'un d'entre eux. Son capitaine a fait les comptes. Et sa facture quotidienne de 1 200 euros de gasoil ne passe plus. Sortir en mer n'est plus rentable. Ce samedi après-midi, des agriculteurs, des chauffeurs du BTP ou des taxis sont venus soutenir les pêcheurs. Eux aussi sont concernés. Tous sont inquiets de ces hausses.