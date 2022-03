Hausse des prix du carburant : les routiers en colère

Bruno Le Gallo dirige une société de transport routier en Bretagne. Comme tous, il cherche des solutions pour pallier l'augmentation des prix des carburants. Cette semaine, il n'a plus le choix, il va immobiliser une vingtaine de camions. "On souhaite arrêter les véhicules non pas parce qu'on en a envie, parce qu'on n'aura plus le choix. C'est de la colère parce qu'on est totalement tout seul", confie-t-il.