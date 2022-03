Hausse des prix : faire des économies, c'est possible

La chasse aux bonnes affaires peut se faire aussi sur des articles plus onéreux comme les ordinateurs ou les smartphones grâce au reconditionnement qui coûte en moyenne 20 à 50 % moins cher. Ce modèle est vendu 200 €. Neuf, il coûte quatre fois plus. Pour vos achats les plus coûteux, et lorsque cela est possible, vous pouvez étaler vos dépenses en payant plusieurs fois. Mais attention, le non-respect des échéances entraîne des pénalités.