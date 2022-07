Hausse des prix: qui va vraiment profiter des aides de l'État ?

La hausse des prix des carburants le frappe de plein fouet. En faisant 60 km par jour, Yalcin dépense environ 300 euros par mois pour aller travailler. Il est ouvrier, et son épouse, employée à mi-temps. Le couple a deux enfants et gagne 3 000 euros par mois. Début octobre, ils vont bénéficier de l'indemnité carburant : 200 euros pour le foyer plus 50 euros, car Yalcin est un gros rouleur. En revanche, il ne touchera pas l'aide destinée aux neuf millions de foyers les plus modestes : 100 euros plus 50 euros par chaque enfant à charge, versée à la rentrée aux allocataires du RSA, de l'AAH, du Minimum Vieillesse et des APL.