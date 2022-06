Hausse des prix : une aide d’une centaine d’euros versée dès la rentrée

Dans l'urgence, le premier prendra la forme d'un versement à la rentrée prochaine pour les plus modestes. Selon nos informations, cette aide s'élèverait entre 100 et 150 euros. Elle serait versée de façon automatique sur le compte en banque des Français concernés. Elle sera modulable en fonction du nombre d'enfants dans le foyer. Entre trois et six millions de Français pourraient être concernés par cette mesure.