Hausse des salaires : un mouvement mondial ? La mise au point de François Lenglet

Nous avons enregistré une hausse des prix de 4,8% sur un an, contre 7,5% dans la zone Euro. La différence, c'est l’État qui la paie avec le bouclier tarifaire sur le gaz, l'électricité et la ristourne sur le carburant. Moins d'inflation et plus de dettes publiques, c'est le choix français pour préserver notre niveau de vie. Toutefois, cela ne devrait pas durer parce que l'inflation accélère et le rapport de force entre employés et employeurs est en train de basculer.