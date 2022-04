Huile de tournesol : peut-on produire plus en France ?

Cet agriculteur vendéen comptait faire pousser du maïs dans ce champ. Mais en mars dernier, à un mois seulement du semis, Éric Porcher a changé d'avis et a rappelé son fournisseur de semonce. La guerre en Ukraine a changé la donne. Les cours des matières premières ont décollé. Le tournesol est devenu plus attractif et le manque d'approvisionnement a renforcé la demande.