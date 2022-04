Huile de tournesol : pourquoi autant de ruptures de stocks ?

Trouver de l'huile de tournesol relève du parcours du combattant. Dans les rayons vides, on retrouve des mots d'excuse des distributeurs et des consignes de limitation d'achat. Nous avons dû pousser la porte de sept magasins avant de trouver une bouteille encore disponible dans la partie bio. Une situation à laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à être confrontés.