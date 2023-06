Ils disent "basta !", mais pourquoi les Italiens lancent-ils une grève des pâtes ?

Dans le viseur de l'organisation : les abus des distributeurs et des magasins. Ceux-ci ne sont pas soumis, comme on peut le voir en France avec le trimestre anti-inflation, à des limites de prix fixées par le gouvernement. "Le prix des pâtes est absolument disproportionné par rapport aux coûts de production", a ainsi dénoncé Furio Truzzi, le président d’Assoutenti, sur Euronews. Le cours du blé canadien, premier producteur mondial, avait connu, à l'été 2021, une flambée spectaculaire, en raison de la chaleur extrême et de la sécheresse, impactant le prix des pâtes.

Depuis, les cours ont baissé de moitié. Ils ont connu un rebond après l'effondrement du barrage de Kakhovka, en Ukraine, mais rien de comparable à il y a deux ans. Et, dans les supermarchés, les consommateurs n'ont observé aucune différence sur l'étiquette. En réponse, les industriels justifient des prix élevés par l'augmentation des prix liés à l'énergie, l'emballage ou encore le transport.