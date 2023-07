VIDÉO - Plus chères mais plus écologiques : le succès des maisons en bois en France

Mais le secteur doit faire face à d'autres défis de taille, comme le dérèglement climatique, qui menace directement les espèces : non seulement il favorise le déclenchement d'incendies, en augmentant la fréquence et l'intensité des épisodes de chaleur et de sécheresse, mais il entraîne aussi une surmortalité et un affaiblissement des arbres. La mortalité des forêts a ainsi augmenté de 54% ces dix dernières années, selon l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), tandis qu'en parallèle, elle absorbe de moins en moins de CO2.

"Le chêne et le hêtre, dans le centre de la France, sont en train de dépérir. Dans le sud, ce sont le pin sylvestre et le châtaignier, et dans le Grand-Est les épicéas et les sapins", liste Xavier, qui estime qu'il va "bien falloir que l'on les renouvelle". Désormais, les forestiers recherchent des espèces plus résistantes à la chaleur. Dans les prochaines décennies, des arbres d'ordinaire implantés dans le sud, comme le cèdre ou le pin maritime, pourraient être introduits dans les forêts du Morvan. En octobre dernier, Emmanuel Macron avait affiché l'objectif de renouveler "10% de notre forêt" et ainsi planter un milliard d'arbres d'ici 10 ans.