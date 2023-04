Impôt sur le revenu : les 4 bonnes nouvelles de la déclaration 2023

Ces frais réels peuvent donc être déduits de vos revenus… "À condition de renoncer à l’abattement de 10% dont vous avez automatiquement droit pour vos dépenses professionnelles", a détaillé Bercy auprès de TF1. Il faut donc comparer les deux montants, les frais réels et l'abattement, pour déterminer l'option la plus intéressante. Et pas besoin de sortir votre calculette, les impôts vous proposent automatiquement le meilleur choix.