Impôts : après les piscines, la chasse aux vérandas

C'est une nouvelle étape dans la traque aux extensions de maison. Tout a commencé en octobre dernier par les piscines dans neuf départements. Et à ce jour, 20 356 bassins non déclarés ont été détectés. C'est le cas chez Nathalie et Daniel. Après deux ans d'utilisation, elle vient d'être enregistrée par les services fiscaux. Ils attendent maintenant leur nouvel avis de prélèvement. Le fisc va percevoir au total dix millions d'euros de recette. Ce dispositif de détection des piscines sera généralisé à toute la France en janvier prochain, avec l'objectif de récupérer près de 40 millions d'euros d'impôts l'année prochaine.