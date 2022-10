Taxe foncière : attention à ne pas louper la date limite pour la payer

En cas de paiement en ligne : le 22 octobre 2022 à minuit. Le règlement peut se faire par le biais d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette via l’application "impots.gouv ". Pour y accéder, il faudra vous munir de votre numéro fiscal et de votre mot de passe ou en flashant le code imprimé sur votre avis d’impôt. Si c’est votre premier paiement en ligne, il sera nécessaire d’avoir votre avis d’impôt et vos références bancaires à proximité. Une fois la démarche terminée, le prélèvement sera effectué à partir du 27 octobre 2022.

Pour les autres moyens de paiement : le 17 octobre 2022. Si vous réglez par TIPSEPA, les coordonnées bancaires sont déjà inscrites. Il vous suffit de le dater, signer et le renvoyer au centre d’encaissement indiqué. Vous pouvez aussi payer par chèque qui doit être libellé à l’ordre du Trésor public et envoyé avec le TIPSEPA sur lequel figure le centre d’encaissement auquel vous êtes rattaché.