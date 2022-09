Incendies de l'été : la facture sera lourde

À cela, il faut ajouter le matériel détruit, et déjà 40 engins, rien qu'en Gironde. Parmi eux, des camions qui coûtent 300 000 euros chacun et des 4X4 d'une valeur de 50 000 euros. Ces feux historiques laissent également une empreinte sur la saison touristique et des professionnels sont en grande difficulté : des restaurants en ruine, des loueurs de vélos à l'arrêt ou presque. Et cela se ressent sur les chiffres d'affaires, en baisse de 10 % à 50 % selon le secteur.