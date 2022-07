Incendies en Gironde : peut-on sauver la saison ?

En Gironde, plus de 20 000 hectares de forêts ont été brûlés, environ 37 000 personnes évacuées et cinq campings totalement rayés de la carte dont le célèbre Flots Bleus. Une très mauvaise situation pour le département qui est extrêmement touristique. C'est d'ailleurs l'une des destinations favorites pour les vacances d'été. Et depuis lundi, il y a énormément d'annulations. Restaurateurs, hôteliers et professionnels du secteur s'attendent à une perte d'au moins 40% de leur activité. Il faut noter que le tourisme en Gironde représente 15% de l'activité du département et 760 millions d’euros injectés chaque année dans l'économie.