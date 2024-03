Indice de réparabilité : selon la Répression des fraudes, trop de vendeurs ne jouent pas franc-jeu

Depuis 2021, l'indice de réparabilité doit être affiché sur certains appareils électroménagers en magasin. Mais une enquête menée par la Répression des fraudes a épinglé de nombreuses enseignes ne respectant pas l'affichage de cette note. On vous explique.

C'est une petite étiquette colorée que beaucoup de consommateurs, à l'image de ceux interrogés dans le reportage de TF1 ci-dessus, ne connaissent pas encore. Entré en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2021 dans le cadre de la loi anti-gaspillage, l'indice de réparabilité est une note sur 10 qui a pour but d'informer les acheteurs d'appareils électroniques et électroménagers sur la facilité, ou non, à réparer ces produits en cas de dysfonctionnement. L'objectif de cet indice attribué par le constructeur ? Lutter contre l'obsolescence programmée très décriée des appareils électroniques, et ainsi allonger leur durée de vie et d'utilisation.

On le retrouve sur des appareils comme les lave-linges à hublot, les téléphones portables, les ordinateurs portables, les téléviseurs ou encore les tondeuses à gazon électriques. Depuis 2022, l'indice concerne aussi les aspirateurs, les nettoyeurs à haute pression, les lave-vaisselles et les lave-linges à chargement par le dessus. Toutefois, malgré l'obligation d'apposer cette note, qui varie du vert au rouge en passant par l'orange, trop de vendeurs n'ont pas joué le jeu selon la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Trop de flou sur les calculs de l'indice

La Répression des fraudes a partagé mercredi les résultats d'une enquête menée en 2022 auprès de 523 commerces afin de vérifier la conformité de l'affichage de l'indice de réparabilité sur cinq catégories de produit : les lave-linges à hublot, les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs et les tondeuses à gazon électriques.

Le constat est clair : les trois quarts des plus de 14.000 produits électroniques et électroménagers contrôlés par l'organisme ne respectaient pas cet affichage. Au total, 341 vendeurs sur les 523 inspectés, soit 65%, n'obéissaient donc pas aux règles. Selon la DGCCRF, qui dépend du ministère de l'Économie, l'opacité concernant les paramètres de calcul de l'indice constituait l'anomalie la plus fréquente dans les commerces visés. Elle représentait 73% des irrégularités pour les magasins physiques et 52% pour les sites de vente en ligne.

Pour rappel, l'indice de réparabilité est fixé en fonction de quatre critères : la durée de disponibilité de la documentation technique et des pièces détachées, le degré de difficulté du démontage et les outils nécessaires pour y parvenir, la durée de disponibilité ainsi que le prix des pièces détachées.

Des négligences et une méconnaissance de la réglementation

Le non-respect de l'obligation était dû, selon la Répression des fraudes, à une "méconnaissance de la réglementation", à "la priorité donnée à la présentation en rayon plutôt qu'à la bonne information des clients" ou encore à des "négligences". Aux 341 commerces en anomalie, la Répression des fraudes a distribué 256 avertissements (un contrevenant peut en recevoir plusieurs) et 89 injonctions. Un établissement a écopé d'un procès verbal pénal et cinq d'amendes administratives.

L'enquête a par ailleurs relevé que "les fournisseurs connaissent bien la réglementation" et que "les irrégularités sont principalement constatées à la distribution", que ce soit dans des magasins indépendants ou dans les grandes enseignes.

L'alerte de l'UFC-Que Choisir

Alors que la DGCCRF fustige le flou sur les calculs de l'indice de réparabilité, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir alerte depuis 2021 sur les failles de l'indicateur, pointant du doigt des défauts d'affichage et un mode de calcul inefficace. Pour que cet indicateur soit plus utilisé par les consommateurs, il faudrait donc, selon l'association, que cette évaluation soit bien plus fiable.

"Si vous avez une note de 7/10, ce qui est très bien (...), mais qu'en réalité, le prix des pièces détachées est excessif, ou alors même qu'il n'y a pas d'accès effectif aux pièces détachées, les consommateurs ne pourront pas réparer parce qu'ils n'auront pas les pièces détachées ou alors parce que la réparation sera trop chère", explique au micro de TF1 Antoine Autier, responsable du service d'étude de l'UFC-Que Choisir, qui ajoute : "Cette information précise sur la réelle réparabilité des produits doit impérativement être communiquée aux consommateurs." L'objectif de l'État est d'atteindre 60% du taux de réparation des produits contre un tiers avant la mise en place de l'indice.