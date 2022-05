Industrie : ces entreprises françaises en pleine croissance

Mais ses cartes sont 30% plus chères. Pour baisser ce prix, la société doit produire plus, investit dans des machines dix fois plus rapide et recrute 20 personnes. Thierry Sublon, cogérant "Estelec Industrie" affirme avoir fait "de gros investissements pour se rapprocher du prix de production asiatique". Au total presque 10 millions d'euros, dont 900 000 euros financés par les fonds publics du plan de relance.