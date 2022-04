Infirmiers libéraux : une aide de 15 centimes par litre à la pompe

Avec 60 visites par jour, Frédéric Vicari aurait aimé que ses indemnités soient revalorisées plus tôt. Depuis la crise sanitaire, le nombre de kilomètres qu'il parcourt a explosé. "On a énormément de soins à domicile qui sont rajoutés à tout le reste pour désengorger les hôpitaux. Du coup, on fait de plus en plus de déplacements", précise-t-il. Certains aidants, pourtant tout aussi mobiles, ne toucheront pas ce coup de pouce.