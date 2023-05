VIDÉO - Rhône : ces 130 communes qui ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité

Depuis quelques semaines, les factures d'électricité ont grimpé en flèche (+250 % à +900 %) sur près de 130 communes du Nouveau Rhône. Prenons l'exemple de l'école de la commune de Saint-Pierre-la-Palud où la facture a été multipliée par dix en un an : "On passe de 4500 euros à 40.000 euros", constate le maire de ce village de 2500 habitants dans le sujet en tête de cet article, factures à l'appui. Un montant qui ne lui permettra pas d'investir comme prévu dans la cour d'école, pointant "un impact budgétaire jamais vu" : "25.000 euros dans une facture d'énergie, c'est typiquement l'enveloppe budgétaire pour végétaliser une cour d'école", dit-il. Pour les habitants, cet argent devrait être investi dans les infrastructures, plutôt que dans l'énergie. Comme le précise un article paru dans Le Progrès, c'est le Syndicat départemental d’énergies du Rhône (Syder), qui a négocié les tarifs et qui est pointé du doigt.