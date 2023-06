L'Arabie Saoudite va réduire sa production de pétrole pour faire gonfler les prix

Cette réduction volontaire de l'ordre d'un million de barils par jour s'appliquera à compter de juillet et pourra être prolongée, a déclaré le prince Abdelaziz ben Salmane. Une annonce qui a eu lieu à l'issue d'une réunion à Vienne des treize membres de l'Opep et leurs dix alliés, conduits par la Russie. À eux seuls, les 23 participants (Opep+) représentent 60% de la production mondiale d'or noir. Une coupure supplémentaire qui s'ajoutera par ailleurs à la baisse d'ores et déjà instaurée depuis début mai par neuf pays et "étendues jusqu'à fin 2024" pour un total de 1,6 million de barils quotidiens. Un geste dont s'est félicité le ministre saoudien de l'Énergie. Devant la presse, Abdelaziz ben Salmane a estimé qu'elle allait "ramener la stabilité" sur le marché de l'or noir, dont les prix sont en berne. Une mesure qu'il est allé jusqu'à qualifier de "gâterie saoudienne", de "cerise sur le gâteau".