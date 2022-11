Flambée des prix de l'énergie : sa facture trop chère, l'entreprise quitte le réseau électrique

Depuis une semaine, l'entreprise a aussi dû augmenter le prix de tissu de quinze à 25%, pour sa clientèle issue entre autres de la haute couture. "Pour le moment, on a la chance d'avoir des très bons clients, qui nous suivent depuis des années et qui nous suivent au niveau de cette augmentation de prix." À plus long terme, Olivier Pelleray souhaite que son entreprise devienne autonome en énergie, notamment par l'installation de panneaux solaires, pour lesquels il espère obtenir une aide financière.