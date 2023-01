Crise de l'énergie : malgré l'aide du gouvernement, les boulangers toujours en sursis

Ils n'ont plus d'autre choix que de licencier du personnel, de réduire radicalement leur activité, voire, dans le pire des cas, de mettre la clef sous la porte.

Partout dans les médias et sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient ces derniers jours, traduisant la détresse des boulangers à bout, écrasés par leurs factures devenues exorbitantes. Entre la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières, sur fond de guerre en Ukraine et d'inflation, la profession ne s'en sort plus.

Résultat : des factures d'électricité multipliées par cinq en à peine un an, combinées à une hausse moyenne des coûts des matières premières de 40% sur un an. Le prix de certains produits essentiels aux boulangers ont ainsi bondi, de 80% pour le lait et le sucre, de 70% pour la farine ou encore de 60% pour le beurre, témoigne par exemple le président de la Fédération des boulangers d'Occitanie auprès de nos confrères de France 3 ce mardi. Mises bout à bout, ces hausses sont devenues intenables, les professionnels ne pouvant les répercuter sur leurs produits que jusqu'à un certain point.