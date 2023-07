Inflation : la boule de glace, un petit plaisir désormais à prix d'or

Comptez entre 20 et 50 centimes de plus par boule de glace. Les commerçants de Lacanau (Gironde) ont quasiment tous augmenté leur prix cette année. Mais la glace reste un incontournable pour les vacanciers. La hausse du prix des matières premières a même contraint Nelson Arsaut, gérant du Glacier Le Roi de Cônes, à réduire sa carte. "On avait une glace chocolat pur, on n'a pas pu la continuer", confie-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

Chez un artisan à quelques kilomètres, tout est fait maison depuis trois générations. Mais la recette devient de plus en plus chère. Julie Feuillet, gérant du Salon et la boutique de la plage à Carcans, nous explique : "Tout a augmenté, toutes les matières premières ont augmenté, en particulier le sucre".