Inflation : la ristourne sur les carburants profite d’abord aux plus riches

Les 10% les plus riches consomment le plus d'essence. Et ce sont eux qui ont le plus bénéficié de la ristourne de 18 centimes par litre de carburant mise en place par le gouvernement. En moyenne, ces ménages les plus aisés consomment plus 200 euros par mois contre 115 euros pour les 10% les plus modestes.

Conséquence : plus on dépense, plus la ristourne est élevée. Et ce sont donc bien sûr les plus riches qui en profitent. La subvention est même multipliée par deux entre les plus aisés et les plus modestes.