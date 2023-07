VIDÉO - Sodas et eaux minérales : ces boissons qui vont voir (ou pas) leur prix baisser cet été

Nos sacro-saintes boissons estivales n'échappent pas aux prix qui grimpent depuis un an. Les eaux minérales et les eaux gazeuses ont pris 9% de hausse, et les sodas, 12%. Question : où en est-on aujourd'hui ?

Ce lundi, l'entreprise Coca-Cola nous a fièrement ouvert les portes de son usine pour nous faire part de sa récente opération commerciale. "Nous allons appliquer à partir du 1ᵉʳ août jusqu'au 31 octobre une réduction de 10%", explique dans le sujet ci-dessus François Gay-Bellile, président-directeur général de Coca-Cola Europacific Partners France.

Cette baisse ne s’applique pas sur tous les produits de la marque, uniquement le Coca-Cola sans sucre et vendu en grosses bouteilles. Le prix passera alors de 1,50 euro à 1,35 euro en moyenne. Certains Fanta, Sprite et Fuze Tea sans sucre sont également concernés. Mais pourquoi ne pas avoir baissé le prix de tous les produits, notamment les versions sucrées, les plus vendues ? "Nous n'avons pas de réduction de coûts significative aujourd'hui, le sucre continue à augmenter", explique le PDG.

Pour quel effet dans les rayons ? Dans les coulisses, un porte-parole de la grande distribution ironise : "Cette promotion ne concerne qu'un quart de la gamme de produits Coca-Cola, ce n'est pas avec ça que l'on va faire bouger les lignes", dit-il à TF1.