Inflation : les prix des produits de Noël et des cadeaux flambent déjà

La fin d’année est encore loin mais déjà, l’inflation guette les repas des fêtes. Comptez 25 centimes de plus par tranche de saumon, le champagne, lui, va augmenter de 5%. De même pour le fois gras, qui sera plus rare avec la grippe aviaire. On estime l’augmentation à 30%. La douzaine d’huîtres, enfin, vous reviendra au moins un euro plus cher.