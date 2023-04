VIDÉO - Inflation : ces villes qui offrent des chèques à leurs habitants

À Denain, dans le Nord, c'était jour de chèque lundi. La ville a mis en place un chèque inflation de 50 euros par foyer, sans condition de ressources. Une mesure qui attire beaucoup d'habitants, puisque tous y ont droit. Le chèque est à dépenser dans les commerces de la ville, comme dans cette boucherie, dans laquelle se sont rendues les équipes de TF1, comme on peut le voir dans le reportage en tête de cet article.

"Je n'ai que 900 euros de retraites, donc 50 euros ça me permet d'acheter des marchandises pour manger", se réjouit un bénéficiaire. C'est la deuxième fois à Denain qu'on propose ce chèque aux habitants. En 2022, 6231 chèques avaient été distribués pour un coût total de 400.000 euros, selon France Info. "L'année dernière, 75% des chèques dépensés ont été pour de l'alimentaire, pour du lait pour bébé, pour de la boucherie, de la charcuterie", détaille la maire PS Anne-Lise Dufour.

Dans le Nord, la commune de Trith-Saint-Léger, près de Valenciennes, propose également un chèque anti-inflation à ses habitants. La mairie a été encore plus généreuse : l'enveloppe est de 100 euros par foyer pour alléger les factures énergétiques. Une aide bienvenue pour Sophie qui va les utiliser pour payer son électricité et son gaz. "L'année dernière, nous étions à 80 euros par mois pour le gaz et l'électricité, et là on a doublé la facture, on est à 150 euros", explique-t-elle.