Inflation : les prix de centaines de produits "baisseront" dès juillet, promet Le Maire

"Je dis aux Français que dès le mois de juillet, sur un certain nombre de références et de produits, les prix baisseront", a lancé le locataire de Bercy sur BFM, soulignant que "c'est ce à quoi se sont engagés les industriels" lors d'une réunion qui s'est tenue la veille. "Et nous le vérifierons, et nous sanctionnerons ceux qui ne jouent pas le jeu", a-t-il prévenu. Parmi les produits concernés, Bruno Le Maire a cité les pâtes, la volaille, les céréales ou encore les huiles, à savoir ceux dont "les prix sur les marchés de gros baissent".

Une promesse longtemps attendue face à une inflation galopante. D'autant que, comme l'a rappelé le ministre, les chiffres de l'Insee et de la DGCCRF montrent que le taux de marge des entreprises de l'agro-alimentaire a "fortement progressé au cours des premiers mois de l'année. "Et elles ont plus que rattrapé les pertes des deux années passées", a noté le ministre.