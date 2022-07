Inflation : toutes les hausses de prix sont-elles justifiées ?

Enfin, la viande de bœuf haché, plus 15%, en un an, est-ce vraiment raisonnable ? Prix des engrais et des carburants en hausse, alimentation animale plus coûteuse, le secteur se défend. Pour Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA), " 70% de coût de production vient de l'alimentation animale qui pour l'essentiel vient des tourteaux de soja et d'une autre alimentation qui viennent d'Ukraine. Aujourd'hui, je l'affirme, il n'y a pas de profiteurs, en tout cas, dans l'industrie agroalimentaire française".