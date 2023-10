INFO TF1 - Gaz et électricité : comment TotalEnergies vous récompensera si vous êtes sobre cet hiver

L’énergéticien prend l'exemple d’un foyer chauffé au gaz qui consomme annuellement 6500 KWh de gaz et 2000 kWh d’électricité, soit une facture annuelle d’environ 1380 euros TTC. "Si ce foyer réduit sa consommation d’électricité et de gaz de 16 % entre novembre et avril prochains par rapport à l’hiver dernier, il gagnera 100 euros grâce à la baisse de consommation d’électricité et de gaz et 80 euros grâce aux deux bonus conso sur chaque énergie. Soit une économie totale de 180 euros sur son budget annuel d'électricité et de gaz", explique-t-on chez le fournisseur.

Attention cependant, ces primes sur le prix du gaz s'appliquent uniquement aux foyers disposant d'un compteur intelligent Gazpar, permettant d'effectuer un relevé automatique et quotidien de la consommation en gaz. Ce critère est nécessaire pour permettre au fournisseur de calculer l'économie d'énergie entre la période novembre 2022-mars 2023 et novembre 2023-mars 2024.