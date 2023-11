La France a-t-elle les moyens financiers de faire face aux catastrophes naturelles ? La réponse de François Lenglet

C’est de loin le sujet qui inquiète le plus les assureurs. En France, le coût est assumé par l’assureur des assureurs, la CCR, Caisse Centrale de Réassurance, crée en 1982, avec le régime des catastrophes naturelles. En 2022, les sinistres français lui ont coûté 3,2 milliards d’euros. Non pas à cause des inondations comme aujourd’hui, mais à 90% à cause de la sécheresse. Une charge qui ne cesse de grimper. Si vous prenez les dix années les plus sinistrées depuis quarante ans, six sont intervenues depuis 2016.

Conséquence, la caisse de Réassurance prélève aujourd’hui 12% de nos primes payées sur les contrats habitation – c’était seulement 5% en 1982. Et une augmentation est inéluctable en 2024. Car la CCR est désormais obligée de puiser dans ces réserves pour indemniser les assurés. Cela ne peut pas durer.