Invasion russe : l’économie française à l’épreuve de la guerre

Au sujet des aides pour les entreprises, Jean-Eudes Du Mesnil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) est inquiet. Une inquiétude qui concerne les 700 grands groupes et PME qui ont des liens avec la Russie et les 160 autres qui en ont avec l'Ukraine. De son côté, Bercy prévient que les aides seront temporaires. Le temps pour ces entreprises de trouver d'autres débouchés. Et puis, il a ces secteurs très consommateurs de gaz, comme les usines d'aluminium qui voient leur facture d'énergie exploser. Là aussi, le gouvernement pourrait faire un geste.