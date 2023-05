"Choose France" : pourquoi les investisseurs étrangers choisissent notre pays ?

Pour la sixième édition de "Choose France", qui a réuni lundi 15 mai plus de 200 patrons étrangers au château de Versailles, Emmanuel Macron a adressé un petit mot pour chaque patron. Et a offert une place de choix pour Elon Musk. Mais à la sortie, le dirigeant de Tesla n'a, pour l'instant, aucune annonce à faire. Il affirme juste être confiant, qu'à l'avenir son entreprise fera des investissements "significatifs" en France. Ce sixième sommet se veut celui des records : presque partout en France, 28 projets, et 8000 emplois promis dans les années à venir.