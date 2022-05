Investissements : pourquoi la France attire-t-elle ?

À Isigny-sur-Mer, au cœur de bocage normand, la coopérative Isigny Sainte-Mère est devenue championne de l'export en seulement quelques années. Beurre, crème, fromage, 60% de ses produits sont vendus dans une centaine de pays. Et sa poule aux œufs d'or, c'est le lait pour bébé. La Chine, qui a connu d'importants scandales sanitaires, apprécie particulièrement ce lait estampillé Made In Normandie. Voilà pourquoi depuis 2015 les Chinois ont investi massivement à Isigny-sur-Mer, plus de 150 millions d'euros. Une aubaine dans la région. Au total, ce sont 500 emplois créés en sept ans.