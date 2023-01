"Je n’ai pas pigé cette réforme" des retraites, avoue Michel-Edouard Leclerc sur LCI

Selon Michel-Edouard Leclerc, le contenu dévoilé du projet de loi comporte déjà deux points bloquants, à l'image des positions adoptées par les syndicats : la prise en compte de la pénibilité dans l'âge de départ à la retraite, mais aussi le cas des seniors, dont l’accès à l’emploi est plus difficile passé un certain âge. "Comment faire alors qu’aujourd’hui, on ne recrute pas beaucoup de seniors ?", s’est interrogé le dirigeant d’entreprises, trouvant ici plusieurs explications à ce problème existant sur le marché du travail. "Leur salaire d’entrée est plus cher qu’un jeune, il faut investir de la formation sur une personne plus âgée pour la mettre au parfum du digital." Michel-Edouard Leclerc a également indiqué avoir recruté 3000 personnes en 2022, et en moyenne sur ces dernières années,"2000 à 3000" nouveaux salariés par an.

Aujourd’hui en France, quasiment un Français sur deux se trouve en situation d’inactivité au moment de prendre sa retraite et un sur dix touche des droits au chômage. Un argument d’ailleurs repris par de nombreux responsables politiques opposés à la réforme, sur lequel nous nous sommes penchés ici.