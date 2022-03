Jean Castex, invité du 13H : interview du Premier ministre sur le pouvoir d'achat

Emmanuel Macron a parlé avec le président russe, Vladimir Poutine ce jeudi matin, mais également avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Les échanges diplomatiques sont "absolument indispensables", affirme Jean Castex. La situation sur le terrain est incontestablement "défavorable", poursuit-il. On l'a encore vu cette nuit avec l'intensification des bombardements sur Kharkiv, Odessa ou encore Marioupol et Kiev, et ce, avec des objectifs civils qui sont recherchés à côté des infrastructures.