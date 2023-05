VIDÉO - "Une fierté" : une entreprise familiale va habiller le village olympique

D'habitude, les ouvriers produisent essentiellement des plaquettes plates mais là, il en faut des bombées, des triangles et des concaves. "C'est une fierté. C'est un défi d'avoir des nouvelles formes à produire qu'on avait pas l'habitude de mettre en œuvre. Ça nous a permis de progresser sur l'outillage, sur nos mélanges", nous explique Thomas Ploquin, responsable de l'atelier de fabrication de l'usine Rairies-Montrieux.

Pour cela, il faut les passer au four à 1100 degrés, puis vient l'étape de la coloration du produit. Pour obtenir les bonnes couleurs, les 110 salariés de cette PME ont cherché et testé leurs produits dans cet atelier pendant deux ans. "Il y a eu beaucoup d'aller-retour entre nos commerciaux et les architectes", confie Maxime Gomes, resposanble de l'atelier des émaillés de l'usine Rairies-Montrieux.