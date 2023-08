VIDÉO - JO de Paris 2024 : un an avant le début de la compétition, les prix des chambres d'hôtel flambent déjà

Et ce n'est pas un cas isolé. Dans un autre établissement, le prix de la nuitée sera multiplié par 7 pour atteindre 1616 euros. Ailleurs, le coût de la chambre sera 12 fois supérieur et il faudra débourser la coquette somme de 991 euros pour y dormir. Le propriétaire de cet hôtel, contacté par téléphone par TF1 dans le reportage en tête de cet article, explique qu'il compte baisser ses prix plus tard, en fonction de l'offre et de la demande. "Après, s'il y a des gens pour nous réserver des chambres à 900 balles, on va les louer !" admet-il.