VIDÉO - "Revenir à l'humain" : comment la chaussure française veut éviter le coup de pompe

Le secteur de la chaussure en cuir est en difficulté. Le savoir-faire à la française est en train de disparaître, à cause des coûts de production et au succès des baskets. Certains fabricants essaient de s'adapter pour faire face.

Elles ont envahi les trottoirs et se portent en toute décontraction : les baskets ont détrôné les chaussures en cuir dans les villes. Pour une question de style, et surtout de confort : "C'est un enfer, ça ne tient pas le pied, ça ne tient pas chaud, c'est pas confortable", assène un jeune homme.

Le cuir perd de plus en plus de terrain. Un coup dur pour la Cité de la Chaussure, à Romans-sur-Isère (Drôme). Il y a 40 ans, la moitié de la ville travaillait pour habiller vos pieds. Les usines Stéphane Kelian ou comme ici Charles Jourdan faisaient vivre jusqu'à 7000 ouvriers. Elles ont fermé leurs portes il y a une quinzaine d'années. Ces marques n'ont pas su se renouveler et anticiper l'arrivée de la basket.

Au milieu de ces bâtiments laissés à l'abandon, il y avait une marque qui avait résisté. Mais La Clergerie vient d'être rachetée par des investisseurs américains qui vont délocaliser toute la production.

Il faut dire que le coût de fabrication d'une chaussure en Chine est de 15 euros, six fois moins qu'en France. "Tant qu'on continuera à pouvoir à moindre coût faire fabriquer à 10.000 km des chaussures, ce sera compliqué pour les industriels en France", observe Christophe Chevalier, PDG du groupe Archer. Compliqué, mais pas impossible, et il a trouvé la parade : rassembler dans un même bâtiment les 10 derniers ateliers de la ville. Ils mutualisent les machines, s'échangent les ouvriers en fonction des commandes. Une solidarité qui permet de maintenir un savoir-faire local. "Il faut revenir à l'humain. L'humain dans la fabrication, et dans le contact avec la clientèle. C'est du fait main", estime Sylvie Houiller, directrice de production du groupe Archer. Retrouvez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.