Kickmaker, les bonnes fées du Made in France

Les équipes de Kickmaker, dont Alyzée Flaut, aident cette start-up à trouver les lieux et les fournisseurs. Elles défendent les Made in France. Cette structure commence déjà à se passer de l'Asie. Elle a implanté en ville trois micro-usines. Cela permet aux start-up et aux grands groupes tricolores de développer leurs prototypes et d'améliorer leurs pièces rapidement.